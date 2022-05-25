السعودية: الديوان الملكي ينعى والدة أحد الأمراء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الديوان الملكي السعودي أعلن مساء يوم الأربعاء وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود رحمه الله".

وأضاف "سيصلى عليها يوم الخميس الموافق 25 - 10 - 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

واختتم الديوان بيانه قائلا: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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