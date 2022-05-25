زيلينسكي: لن أتفاوض إلا مع بوتين نفسه

المصدر: دافوس - د ب أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرغب في عدم التخلي عن أي جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام، وذكر أنه مستعد أيضا للحوار إذا انسحبت روسيا إلى الحدود التي كانت عندها قبل بداية الحرب في فبراير. ولكنه قال إنه لن يدخل في مباحثات سوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

وقال زيلينسكي باللغة الأوكرانية خلال فعالية نظمتها مؤسسة فيكتور بينتشوك في دافوس اليوم الأربعاء: "أوكرانيا سوف تحارب حتى تستعيد جميع أراضيها".

وأدلى الرئيس الأوكراني بالتصريحات بينما كان متصلا رقميا بمناقشة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .

وتابع: "لا يمكن أن أتحدث إلا مع الرئيس بوتين مباشرة، لا للوسطاء". وأشار إلى أن روسيا لا تتفاوض بجدية حاليا.

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