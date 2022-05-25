روسيا تقصف محطات قطارات في أوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت القوات الروسية أنها شنت هجوما على مصنع للمحركات والعديد من محطات القطارات في أوكرانيا، ضمن قصف جوي مكثف شنته ليل الثلاثاء / الأربعاء .

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنه جرى استخدام صواريخ عالية الدقة انطلقت من الجو والبحر لتدمير وحدات الإنتاج بمصنع موتور سيتش، الذي يقوم بتصنيع محركات الطائرات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.

وأضاف أنه تم شن قصف صاروخي على محطة السكك الحديدية في بوكروفسك بمنطقة دنيبروبتروفسك. وكان الهدف عملية نقل جنود احتياط إلى منطقة دونباس.

وقال إنه تم شن هجمات على العديد من نقاط القيادة ومراكز الاتصالات في منطقة باخموت، ومركزٍ للوجيستيات في منطقة سوليدار.

وأضاف أنه في غضون ذلك، تم قتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، فضلا عن إعطاب 46 مركبة عسكرية.

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