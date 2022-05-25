كندا ترصد 15 إصابة مؤكدة بـ "جدري القردة"

المصدر: أوتاوا - وام

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بـ "جدري القردة" حتى الأول من أمس.

وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيج لفحصها، متوقعا المزيد من الحالات في الأيام المقبلة.

كانت كندا قد أعلنت أول حالتي إصابة بـ "جدري القردة" الأسبوع الماضي بعد أن قالت السلطات في كيبيك إنها تفحص 17 حالة اشتباه.

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