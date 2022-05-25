بايدن: سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان لم تتغيّر

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن سياسة واشنطن حيال تايوان، القائمة على «الغموض الاستراتيجي»، لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني، اعتُبرت مؤشراً على وجود تغيّر. ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ«لا». وقال «لم تتغيّر السياسة أبداً. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس».

ويأتي تصريح بايدن الأخير، بعدما أصر كبار المسؤولين الأميركيين على أن نهج الولايات المتحدة المتّبع منذ عقود حيال تايوان، مازال على حاله.

ويشمل ذلك تسليح الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي، لتتمكن من الدفاع عن نفسها، مع الاعتراف بسيادة الصين القانونية، وإظهار «غموض استراتيجي» حيال إمكانية تدخل القوات الأميركية.

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