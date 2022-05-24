رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا تستخدم إمدادات الغذاء كسلاح

المصدر: دافوس – رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح له تداعيات عالمية وتتصرف بنفس الطريقة التي تعمل بها في قطاع الطاقة.

وخلال كلمة لها في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، قالت إن "التعاون العالمي هو الترياق لابتزاز روسيا".

وأضافت: "في أوكرانيا التي تحتلها روسيا، يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات، وفي البحر الأسود تحاصر السفن الحربية الروسية السفن الأوكرانية المحملة بالقمح وبذور دوار الشمس".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بفتح "قنوات تضامن" مع أوكرانيا باستخدام طرق لوجستية بديلة لمساعدة البلاد في تصدير الحبوب. ويجتمع وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة التقدم المحرز في إطلاق هذه القنوات.

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا، ومحاولة الغرب عزل موسكو كعقاب، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة. وقال الكرملين أمس الاثنين إن الغرب هو المسؤول عن أزمة الغذاء العالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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