القضاء الروسي يؤكد الحكم بسجن نافالني تسع سنوات

المصدر: موسكو - أ ف ب

رفضت محكمة في موسكو الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه تسع سنوات.

وقضت محكمة مدينة موسكو بـ"ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فورا، ما يعني بأنه سيتم نقل نافالني إلى سجن حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس بالاختلاس وازدراء المحكمة.

وأعلن محاموه على الفور أنهم سيستأنفون الحكم.

حضر نافالني الجلسة عبر رابط فيديو من وراء القضبان وقد ارتدى زي السجين الأسود وسترة شتوية وبدا متماسكًا وعلق ممازحًا على مشكلات في نظام الصوت.

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