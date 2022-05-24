خلاف بين حكومة بينيت ومحكمة إسرائيلية بشأن صلاة اليهود في «الأقصى»

المصدر: القدس - رويترز

عاودت إسرائيل، الليلة قبل الماضية، التأكيد على ترتيب طويل الأمد مع السلطات الإسلامية، يمنع صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، في رفض لقرار محكمة إسرائيلية أدنى درجة شككت في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفين.

وطعن ثلاثة قُصَّر يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوماً بسبب أدائهم طقوساً يهودية داخل المجمع. وحكمت محكمة لصالحهم أول من أمس. ودفعت الشرطة بأن هذه التصرفات أخلَّت بواجبات أفرادها، وهددت النظام العام.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنها ستستأنف الحكم أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة.

وأضاف في بيان «لا يوجد تغيير ولا مخطط لأي تغيير في الوضع القائم» في الحرم القدسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news