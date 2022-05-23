ترامب ونائبه السابق يتنافسان على خلافة بايدن في انتخابات 2024 الرئاسية

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أشار نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس إلى أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد الرئيس السابق دونالد ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نُشرت اليوم الاثنين.

ويمثل الترشح تحولًا حاسمًا في العلاقة بين بنس وترامب، على الرغم من أن الخلاف المتزايد بينهما كان واضحًا في وقت سابق، حيث شكك بنس في مزاعم ترامب بأنه كان بإمكانه قلب النتيجة في انتخابات 2020.

في شهر مارس الماضي، اعترف ترامب بأن الاثنين لم يتحدثا منذ "فترة طويلة".

في المقابل، قال المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويش، لصحيفة The Times البريطانية إن بنس "يائس من البحث عن أهميته غير الموجودة".

وأضاف: "الحقيقة هي أن الرئيس ترامب لا يوجد ما يمنعه من إنقاذ أميركا في عام 2022 وما بعده".

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