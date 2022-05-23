الفلبين : مقتل سبعة أشخاص في حريق عبّارة ركاب فلبينية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

توفي سبعة أشخاص بعد حريق في عبّارة فلبينية عالية السرعة تقل 134 شخصا اليوم .

و اشتعلت النيران في العبارة قبل وصولها إلى ميناء ريال في إقليم كويزون على بعد نحو 60 كيلومترا شرقي العاصمة مانيلا.

وكانت قد غادرت جزيرة بوليليو في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي وأطلقت إشارة استغاثة عند الساعة 6:30 صباحا.

وقال خفر السواحل في الفلبين في بيان إن خمس سيدات ورجلين لقوا حتفهم في حين تم إنقاذ 120 راكبا، بينما أصيب 23 منهم بجروح.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل أشخاصا يرتدون سترات نجاة يسبحون في البحر في انتظار إنقاذهم بينما تم نقل بعضهم إلى بر الأمان بواسطة سفينة شحن في المنطقة.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن يذكر أن الفلبين لديها سجل ضعيف فيما يتعلق بالسلامة البحرية، حيث غالبا ما تكون السفن مكتظة والعديد منها متهالك.

ويذكر أنه في عام 1987، لقي حوالي 5000 شخص حتفهم في أسوأ كارثة بحرية في وقت السلم في العالم، عندما اصطدمت عبّارة ركاب محملة بحمولة زائدة بناقلة نفط قبالة جزيرة ميندورو جنوبي العاصمة مانيلا.

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