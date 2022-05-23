هجوم عشوائي في مترو أنفاق نيويورك.. ومقتل رجل بالرصاص

المصدر: نيويورك - رويترز

قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، الأحد، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.

وقال كينيث كوري رئيس إدارة شرطة نيويورك في إفادة صحافية إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في مانهاتن ولا يزال طليقا.

وأضاف: "يكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به كان يسير جيئة وذهابا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج دونما استفزاز مسدسا ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن".

وقال كوري إن المسلح رجل ضخم الجثمان ذو بشرة داكنة ويرتدي قميصا له غطاء للرأس وسروالا فضفاضا، وفر عندما انطلق القطار إلى المحطة التالية.

وقالت الشرطة إن المشتبه به والضحية لا يعرفان أحدهما الآخر فيما يبدو ولم يحدث بينهما تفاعل قبل إطلاق النار. وأُعلنت وفاة الضحية، التي لم تحدد الشرطة هويته، في مستشفى بيلفيو.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف، شمل سلسلة من الهجمات العشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

وشمل العنف العابر ركابا دُفعوا على القضبان من أرصفة، ومن بينهم امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يندرج في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين.

وفي 12 أبريل الماضي، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصًا. وألقت السلطات القبض على المشتبه به الذي حددت في اليوم التالي أنه فرانك جيمس البالغ من العمر 62 عامًا.

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