روسيا تنفي إعاقة تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن كييف تقف وراء المشكلات اللوجستية، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، أن «الجانب الروسي يفتح باستمرار ممرات إنسانية في البحر».

وأردفت المتحدثة: «روسيا تواصل توفير الغذاء كجزء من التزاماتها التجارية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لسكان البلدان المحتاجة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال برنامج الأغذية العالمي».

وخلصت زاخاروفا إلى أن «بلادنا مهتمة بأداء مستقر لسوق الغذاء العالمية».

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، الخميس الماضي، أن روسيا لن تقوم بتصدير القمح والمواد الغذائية على حساب السوق الروسية.

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