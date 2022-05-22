سلطنة عمان ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

المصدر: مسقط - رويترز

قال التلفزيون الرسمي في عمان إن السلطنة قررت اليوم الأحد رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وذلك نقلا عن بيان للجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا.

وتشير بيانات رويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في السلطنة منذ بدء الجائحة يصل إلى 389 ألفا و943 حالة إلى جانب 4260 وفاة لها علاقة بكورونا.

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