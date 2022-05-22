زلزال بقوة 6.1 يضرب الفلبين

المصدر: مانيلا - وام

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم "باتانجاس" جنوب العاصمة الفلبينية "مانيلا" في جزيرة لوزون الرئيسية دون ورود تقارير حول وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال حدد على عمق 132 كيلومترا وعلى بعد حوالي 21 كيلومترا شمال غربي بلدة "كالاتاجان".

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نحو 90 % من الزلازل في العالم.

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