موسكو تقترب من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية

المصدر: موسكو - أ ف ب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيات الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس... تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز".

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