روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة ردًا على توسع حلف الناتو

المصدر: موسكو- أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن بلاده ستُنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردًا على تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد.

وقال شويغو أمام مسؤولي وزارته والجيش "بحلول نهاية العام، (سيتمّ إنشاء) 12 قاعدة عسكرية وسيتمّ نشر وحدات في المنطقة العسكرية في الغرب"، مشيرًا إلى "تزايد التهديدات العسكرية على الحدود الروسية".

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