الأردن.. تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الديوان الملكي الأردني أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بيانا بشأن أخيه الأمير حمزة، أكد فيه أن الأخير اختار التّشهير بالأردن سبيلاً لكسب الشّعبية وإثارة المشاعر والاستعراض،

وأنه الأمير حمزة مستمر في سعيه افتعال القلاقل وإشعال الأزمات، حيث حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر.

وأكد الملك عبد الله أن تصرفات حمزة خرق واضح لمكانته كأمير وتجاوز على الأعراف والتقاليد التي احترمها كل أفراد أسرتنا، وإن تكررت تصرفات حمزة غير المسؤولة سيتم التعامل معها.

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