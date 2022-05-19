أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "يطلب الصفح"

المصدر: كييف – فرانس برس

طلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي "الصفح" الخميس من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، كما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

وقال فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير مخاطبا أرملته كاترينا تشيليبوفا "أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح".

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