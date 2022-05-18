مصر..إحالة أوراق قاتل الكاهن أرسانيوس للمفتي

المصدر: د ب أ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأربعاء إحالة أوراق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، لمفتي الجمهورية وحددت جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل الماضي عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغ يفيد تعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إسحاق حلمي، ما أدى لوفاته.

وكان المجني عليه بصحبة آخرين في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطئ، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، وقع حادث الاعتداء عليه.

وقال شهود عيان -عددهم 17 -إنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

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