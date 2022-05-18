روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسياً.. وباريس "تدين بشدة"

المصدر: باريس - فرانس برس

نددت باريس "بشدة" الأربعاء بطرد موسكو 34 دبلوماسيا فرنسيا معتبرة أن القرار لا يستند "إلى أي أساس شرعي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان "يقدم الجانب الروسي هذا القرار على انه رد على قرارات فرنسا" المتخذة في أبريل عندما طرد "عشرات من العملاء الروس" الذين يشتبه في أنهم جواسيس. وأضافت "عمل الدبلوماسيين والموظفين في سفارتنا في روسيا يندرج بخلاف ذلك، بالكامل في إطار اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن السفير الفرنسي في موسكو بيار ليفي استدعي إلى الوزارة الأربعاء وسلم مذكرة تفيد ان "34 موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا اعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضافت أن أمامهم أسبوعين لمغادرة البلاد.

وأعلنت فرنسا في أبريل طرد 41 دبلوماسيا روسيا كانوا يقومون بحسب ما أكدت، بنشاطات تجسس موضحة أن القرار يندرج في إطار "مساع اوروبية".

وأعلنت روسيا الأربعاء أيضا طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا و27 إسبانيا.

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