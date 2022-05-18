المتحدثة باسم دونالد ترامب تتوقف عن استخدام "تويتر"

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليز هارينغتون، أنها ستتوقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكدت أنها ستتوقف عن استخدام المنصة ، التي كانت تستخدمها لتوصيل رسائل من ترامب الذي تم حظره من الموقع.

وقالت: "قريبا، سأتوقف عن النشر على "تويتر، هذا موقع فظيع لا يمكن إصلاحه"

وأكدت أن "تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد لترامب Truth Social، سيكون متاحا للجميع قريبا"وذلك وفقاً لما نشرته THE HILL.

ويذكر أن ترامب أنشأ شركته الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" لتتواصل مع الجمهور ، إلا أن التطبيق لا يزال غير قابل للاستخدام.

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