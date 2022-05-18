ستولتنبرغ: تحفّظات تركيا يجب أن تؤخذ في الاعتبار

المصدر: بروكسل ■ د.ب.أ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن التحفظات التركية على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الدفاعي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأوضح ستولتنبرغ في تغريدة عبر «تويتر»، عقب اجتماع أول من أمس مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: «تركيا حليف قيّم، وأي مخاوف أمنية تحتاج إلى معالجة». وأضاف: «يجب أن نقف معاً في هذه اللحظة التاريخية». وأعلنت فنلندا والسويد اخيرا عن سعيهما للانضمام إلى ناتو، في الوقت الذي زاد فيه غزو روسيا لأوكرانيا من المخاوف الأمنية.

وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، مجدداً الإثنين، إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف قائلاً إنه لا يستطيع الموافقة على انضمام الدولتين.

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