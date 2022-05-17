دبلوماسيون أميركيون عادوا إلى أوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الليلة قبل الماضية عن عودة دبلوماسيين أميركيين إلى أوكرانيا بعد أسابيع عدة من العمل من بولندا. وجاءت تصريحات بلينكن في العاصمة الألمانية برلين، حيث حضر اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال بلينكن «إننا بصدد فتح سفارتنا في كييف، وإننا نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وسوف نستأنف العمليات قريباً جداً».

وأضاف أن «الرئيس الأميركي جو بايدن رشح أخيراً، بردجيت برينك، لتكون سفيرتنا المقبلة لدى أوكرانيا. نأمل في أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة للتصديق على ترشيحها، مثلما نأمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لتمرير مشروع قانون خاص بتمويل تكميلي بقيمة 40 مليار دولار لضمان عدم عرقلة قدرتنا على تقديم مساعدات لأوكرانيا.

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