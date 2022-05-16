توقف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي بسبب الغبار

المصدر: الكويت – كونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الاثنين، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها اكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

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