بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو لا يهدد روسيا لكنه سيدفعها للرد

المصدر: موسكو - أ ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يشكل "تهديدا" في ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين خلال قمة نقلها التلفزيون لـ"منظمة معاهدة الأمن الجماعي": "توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد لا يشكّل تهديدا مباشرا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد".

و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي تقودها موسكو هي تحالف عسكري يضم ست دول كانت في الاتحاد السوفياتي هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وقال بوتين: "هذه مشكلة تم اختلاقها بشكل زائف تماما، لأنها تصب في مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مضيفا أن الناتو بات "أداة للسياسة الخارجية لبلد واحد".

وأضاف: "كل ذلك يفاقم البيئة الأمنية الدولية الصعبة أساسا".

وتتجه فنلندا والسويد للتخلي عن عقود من عدم الانحياز العسكري للانضمام إلى الناتو في ظل المخاوف من عدوان روسي بعدما غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير.

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