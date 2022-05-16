تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قالت السلطات إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في كنيسة بمنطقة لاجونا وودز في جنوب كاليفورنيا، مضيفة أن شخصا واحدا اعتُقل فيما يتعلق بالواقعة.

وذكرت مصادر مسؤولة أن إطلاق النار أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة بـ"جروح خطيرة" في حصيلة أولية.

وقال مكتب رئيس مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر: "المسؤولون يتحركون بناء على تقارير عن إطلاق نار على كنيسة في لاجونا وودز. أُطلق النار على العديد من الضحايا. لقد احتجزنا شخصا وصادرنا سلاحا ربما استُخدم في الهجوم".

وتقع بلدة لاجونا وودز في جنوب ولاية كاليفورنيا ويبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news