الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

المصدر: جدة - واس

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً أعلن فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ووجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

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