دول الناتو تتعهّد تقديم دعم عسكري لأوكرانيا "طالما هناك حاجة"

المصدر: برلين - أ ف ب

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد أن دول حلف شمال الأطلسي على استعداد لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بمواجهة الهجوم الروسي "طالما هناك حاجة".

وقالت بيربوك في ختام اجتماع غير رسمي للحلف الأطلسي في برلين "إننا متفقون على عدم تخفيف جهودنا الوطنية، ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية، ولن نفعل ذلك طالما أن أوكرانيا بحاجة إلى هذه المساعدة لضمان الدفاع عن نفسها".

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