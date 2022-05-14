الخارجية الفرنسية تنعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر:
  • باريس - وام
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نعت وزارة الخارجية الفرنسية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: "علمت فرنسا ببالغ الحزن بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتتقدم بأحر التعازي للإمارات قيادة وشعباً".

وأضافت: "بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يفقد شعب الإمارات زعيماً يحترمه الجميع، ونحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

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