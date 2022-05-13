"الإيسيسكو": إسهامات بارزة للشيخ خليفة في العمل الإقليمي والدولي

المصدر: الرباط - وام

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "طيب الله ثراه"، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

ونوهت "الإيسيسكو" - في بيان اليوم - بالدور الكبير للفقيد وإسهاماته البارزة لدعم العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة، كما أشادت المنظمة بالحرص الدائم الذي كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية.

وأعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، باسمه ونيابة عن جميع أطر وموظفي المنظمة، عن خالص التعازي والمواساة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلاَ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

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