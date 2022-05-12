سفينة حربية أميركية تُبحر عبر مضيق تايوان للمرة الثانية خلال أسبوعين

المصدر: تايبيه■ د.ب.أ

أبحرت سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان، ليل الثلاثاء الماضي، لاستعراض التزام واشنطن بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، طبقاً لما ذكره الأسطول السابع التابع للقيادة الأميركية في منطقة المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه»، أمس، عن الأسطول قوله إن السفينة، التي تم تحديد هويتها على أنها طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس.بورت رويال» (سي جي 73)، طراز «تيكونديروجا» قامت بالعبور في إطار «عملية روتينية»، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي تعبر فيها سفينة حربية أميركية الممر المائي الضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وكانت آخر رحلة قد قامت بها المدمرة الأميركية «يو إس إس سامبون دي.دي جي-102»، طراز «آرلي-بيرك» في 26 أبريل الماضي.

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