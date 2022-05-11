المستشار الألماني: تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا قد تستمر 100 عام

المصدر: برلين - أ ف ب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن أوكرانيا قد تعاني من تداعيات الحرب الروسية "لمئة عام" بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفا أن الدول الحليفة ستساعدها في إعادة البناء.

وقال شولتس للصحافيين إن "الذين يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر"، مضيفا: "على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام".

وتابع: "لهذا السبب سيكون علينا أيضا العمل معا من أجل إعادة الإعمار هذه".

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