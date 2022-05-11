الرئيس الفلسطيني يشارك في تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة

المصدر: رام الله – وفا

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، في مراسم تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي.

وكان الرئيس عباس، قد قال إنه "باستشهاد الصحافية أبو عاقلة فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

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