الصين تنتقد مدير منظمة الصحة العالمية: "تصريحاته غير مسؤولة"

المصدر: بكين - د ب أ

نددت الصين بانتقاد منظمة الصحة العالمية لاستراتيجية "صفر كوفيد" ، وحثت مدير المنظمة على الكف عن التصريحات "غير المسؤولة".

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان عن نهج "صفر كوفيد" المعتمد على الإغلاق، ردا على تساؤلات اليوم الأربعاء بشأن انتقاد من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وكان تيدروس قد ذكر أمس أن الاستراتيجية لم تعد مستدامة، قائلا إن "تحولا عن هذا النهج سيكون مهما للغاية".

وقال تشاو للصحافيين في بيان موجز: "نأمل في أن يقدم الفرد المعني وجهات نظر موضوعية ومعقولة بشأن بروتوكول وسياسة الصين الخاصة بالوباء ويحاول إدراك الحقائق بشكل أفضل ، ويمتنع عن الادلاء بتصريحات غير مسؤولة".

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