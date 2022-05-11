مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الاسرائيلي

المصدر: نقلاً عن سكاي نيوز عربية

قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت بإصابة الصحافي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

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