بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به الاتحاد باعتبار أوكرانيا جزءا من أوروبا.

وقال دي كرو في مؤتمر صحافي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق نحو 10 سنوات، والإجراءات طويلة ومحبطة وتتطلب الكثير".

وأشار إلى أن إجراءات الانضمام طويلة ومحبطة، متابعا: "متطلبات الانضمام للاتحاد لم تتغير والاشتراطات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية".

وأكد أن أوكرانيا جزء من العالم الحر، لافتا إلى وجود برامج يمكن العمل عليها معا، مختتما "ثمة دور على الاتحاد الأوروبي القيام به، كون أوكرانيا جزءا من أوروبا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news