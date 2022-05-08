زيلينسكي: "الشر عاد" إلى أوروبا

المصدر: كييف - أ ف ب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن "الشر عاد" إلى أوروبا، مقارناً غزو روسيا لأوكرانيا بعدوان ألمانيا النازية على الدول الأوروبية، في خطاب ألقاه في ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

اعتبر زيلينسكي في تسجيل فيديو تم تصويره بالأسود والأبيض أمام المباني السكنية المدمرة "بعد عقود من الحرب العالمية الثانية، حل الظلام على أوكرانيا وعادت من جديد باللونين الأبيض والأسود".

وأضاف في الفيديو المترجم إلى الإنكليزية والذي أظهر صوراً من الأرشيف للحرب العالمية وصوراً بالأبيض والأسود للغزو الروسي "الشر عاد بزي مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للهدف نفسه".

قارن الرئيس الأوكراني قصف ألمانيا النازية للمدن الأوروبية بقصف بلاده من قبل روسيا. واتهم موسكو "بإعادة تشكيل صارخة للنازية" باستخدام "أفكارها وأفعالها وأقوالها ورموزها" وتكرار "فظائعها" مع إعطاء مبررات "تهدف إلى منح هذا الشر هدفًا مقدسًا".

وأضاف "هذا العام نقول بطريقة مختلفة "لن نكرر ذلك مرة أخرى!"، إننا نسمع هذه الكلمات بطريقة مختلفة. يتردد صداها بطريقة مؤلمة وقاسية، بدون تعجب ولكن مع اشارة استفهام. تقولون "لا نريد تكرار ذلك"؟ تحدثوا إذن إلى أوكرانيا".

تعرضت أوكرانيا الجمهورية السوفيتية السابقة للغزو من قبل الجيش الروسي في 24 فبراير، في هجوم وصفته موسكو بـ"عملية خاصة" تهدف من بين أمور أخرى إلى "اجتثاث النازية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "كما في عام 1945، سيكون النصر لنا"، طارحاً عدداً من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والصراع في أوكرانيا خلال تقديمه التهاني في ذكرى 08 مايو.

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