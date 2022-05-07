ماكرون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

المصدر: باريس - وام

أدى إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تبدأ رسميا في 14 مايو الحالي وذلك في حفل أقيم اليوم بقصر الإليزيه حضره نحو 450 شخصية فرنسية بينهم الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند فضلا عن رئيس الوزراء في ولايته الأولى إدوار فيليب.

وسلط ماكرون - في خطاب ألقاه خلال الحفل - الضوء على حجم التحديات الداخلية والخارجية ..مؤكدا أهمية توحيد جهود الجميع لجعل فرنسا قوة زراعية وصناعية وعلمية وإبداعية أقوى تعمل من أجل مجتمع العمالة الكاملة.

وكان ماكرون قد فاز بنسبة 58.5 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام مرشحة اليمين مارين لوبان.

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