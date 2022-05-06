الرئيس الأمريكي في رسالة لمواطن أردني: أقدر لك مشاركة آرائك معي وسأخذ بوجهة نظرك !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال المواطن الأردني المقيم في الولايات المتحدة ، انه تلقى ردا رسميا من الرئيس الأميركي جو بايدن ، ردا على رسالة سابقة أرسلت للبيت الأبيض من نخب اردنية تطالب بدعم الاردن اقتصاديا و سياسيا و صحيا و امنيا.

وجاء في الرد الذي شاركه الحسامي عبر مواقع التواصل ، ان بايدن اكد وقوف بلاده دائما مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم لحماية قيم اميركا وتعزيز السلام والأمن والازدهار للجميع.

وتابع بادين - بحسب الحسامي - : أقدر لك مشاركة آرائك معي ، وسأخذ بوجهة نظرك بالاعتبار في هذه الأمور و القضايا المهمة ونحن نعمل لمواجهة تحديات التي تواجه عصرنا. ليبارك الله بأمريكا و يحمي قواتنا ودبلوماسيينا وخبراء التنمية لدينا وجميع من يضحون بأنفسهم من اجل الوطن

و فيما يلي نص الرساله كما نشرها الحسامي وفق موقع "سرايا" الإخباري:

عزيزي الدكتور الحسامي

شكرًا لك على مراسلتي بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أنا أقدر الوقت الذي استغرقته في الكتابة ، وأنا أقدر ذلك.

لقد اصبح واضحا بالتحديات التي تواجه عالمنا اليوم مدى الترابط بيننا وكيف أن مصير الناس مرتبطون ببعضهم البعض. يمكن أن يتسبب تفشي فيروس في الخارج في حزن عميق ومعاناة فى المنزل. يمكن للصراع في قارة بعيدة أن يخلق اضطرابات تعرض أمننا للخطر. اقتصاديا، يمكن أن تعني فترات الانكماش الاقتصادي في الخارج فقدان الوظائف وإغلاق الأعمال في المدن في جميع أنحاء أمريكا. عالميا، يؤدي تغير المناخ بالفعل إلى تفاقم الأعاصير في الخليج والفيضانات في قلب المنطقة وحرائق الغابات في الغرب.

لا يستطيع أي بلد حل هذه المشاكل بمفرده ، ولا تستطيع أمريكا تحمل الغياب عن المسرح العالمي. الاستثمار في تعزيز ريادتنا في الخارج هو أيضًا استثمار في تعزيز الأمن والازدهار في الوطن.

كرئيس ، أنا مصمم على إصلاح تحالفاتنا وتجديد ريادتنا في المؤسسة الدولية و استعادة مصداقيتنا ، و مساعدة الطبقة الوسطى الأمريكية للنجاح في الاقتصاد العالمي. أنني اعتقد اعتقادًا راسخًا أن أمتنا في وضع أفضل من أي دولة أخرى للقيادة في القرن الحادي والعشرين بأعظم قوة للخير في العالم. تحت إدارتي السياسية والاقتصادية الأمريكية سوف تتجذر القيادة في قيمنا العزيزة و الدفاع عن الحرية ، وتأييد الفرص و دعم الحقوق العالمية للانسان واحترام سيادة القانون ومعاملة كل شخص بكرامة.

لقد أعدنا الدبلوماسية إلى مركز سياستنا الخارجية ونحن ملتزمون بلقاء اليوم التحديات العالمية من موقع القوة ، والعمل و التعاون الوثيق مع حلفائنا و شركائنا. أريد أيضًا أن أوضح أنني لن أتردد أبدًا في الدفاع عن الشعب الأمريكي أو الدفاع عن مصالحنا الحيويه حتى و لو اضطررنا الى استخدام القوة عند الضرورة.

سنقف دائما مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لحماية قيمنا وتعزيز السلام والأمن والازدهار للجميع.

أقدر لك مشاركة آرائك معي ، وسأخذ بوجهة نظرك بالاعتبار في هذه الأمور و القضايا المهمة ونحن نعمل لمواجهة التحديات التي تواجه عصرنا. ليبارك الله بأمريكا ويحمي قواتنا ودبلوماسيينا وخبراء التنمية لدينا وجميع من يضحون بانفسهم من اجل الوطن.

المخلص

جو بايدن

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news