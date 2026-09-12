رئيس الدولة للطلبة الإماراتيين في ألمانيا: أنتم أغلى ما نملك

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعرب سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة والاطمئنان على أحوالهم، حيث قال سموه "والله يا عيالي أنا سعيد جداً بشوفكم، أنتو ترى بدون مجاملة أغلى ما نملك".

وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف إلى مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية.

وأكد سموه أن جميع طلبة الإمارات خارج الدولة محل اهتمام، ولن ندخر جهداً في توفير مختلف الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم إلى اكتساب المعرفة العلمية ونيل المستويات الدراسية العالية.