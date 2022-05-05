محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب تعاونهما وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الرئيس جوكو ويدودو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حضور قمة «مجموعة العشرين» «G20» التي من المقرر أن تستضيفها إندونيسيا خلال نوفمبر المقبل.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للرئيس جوكو ويدودو.. متمنياً لإندونيسيا الصديقة النجاح والتوفيق في رئاستها للمجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو مزيد من التعاون الذي يعزز تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» ويرسي دعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي مستدام لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ومستقبل البشرية.

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