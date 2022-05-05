إسرائيل تستكمل مشروع «التشجير الأمني» على حدود غزة

المصدر: القدس ■ معا

أكمل المجلس الإقليمي «إشكول» مشروع «التشجير الأمني» عند نقاط مختلفة من الحدود مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت» العبرية، في عددها الصادر امس، إنه بعد «عام على عملية حارس الأسوار - العدوان الأخير على غزة - وخطر الصواريخ المضادة للدبابات من قطاع غزة لايزال يشغل المنظومة الأمنية».

وأضافت أنه في «هذا الصباح في المجلس الإقليمي (إشكول) استمروا في مشروع (التشجير الأمني)، وزرعوا المزيد من الأشجار لحجب المناطق المكشوفة في نقاط مختلفة عند الحدود»

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تصريحات له أمس، سعيه لإعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة. وقال بينيت: «لن ننسى الجنود المفقودين الذين لم يعودوا من المعركة، نحن ملتزمون بإعادتهم من غزة».

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