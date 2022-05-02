مناورات إسرائيلية في وادي عارة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة

المصدر: بيت لحم ■ معا

تقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، مناورات عسكرية في مدينة وادي عارة، لممارسة سيناريوهات قتالية تشمل إمكانية اندلاع مواجهات في المدن المختلطة على غرار ما جرى في «هبة الكرامة» التي تزامنت مع العدوان على غزة في مايو من العام الماضي.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن المناورات ستجري على نطاق واسع، حيث يتوقع إغلاق طريق وادي عارة للمرة الأولى، مشيرة إلى أن هذه المناورات جزء من الدروس المستخلصة من عملية «حارس الأسوار» التي اندلعت في مايو من العام الماضي.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، مدن وقرى وبلدات عدة في الضفة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واعتقال عدد من المواطنين، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى صانور وجبع ومركة في محافظة جنين، ودارت مواجهات أصيب خلالها شاب برصاصة في خاصرته.

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