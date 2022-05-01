إجلاء 40 مدنيا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

المصدر: وسائل اعلام روسية

أفادت وسائل إعلام روسية بتنفيذ عملية جديدة لإجلاء مجموعة من المدنيين من مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن المجموعة تضم 40 مدنيا، منهم 18 رجلا و14 امرأة وثمانية أطفال، مضيفة أنهم غادروا المصنع المحاصر من قبل القوات الروسية والأراضي المتاخمة له على متن ثلاث حافلات.

وذكرت الوكالة أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء تحت رقابة موظفين، تابعين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هؤلاء المدنيين نقلوا إلى مركز إيواء مؤقت في قرية بيزيمينويه.

ونشرت "نوفوستي" لقطات توثق عملية الإجلاء

ويأتي ذلك بعد إعلان الجانبين الروسي والأوكراني عن إجلاء مجموعتين من المدنيين من "آزوفستال" يوم أمس.

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