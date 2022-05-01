كابول تشهد ثاني تفجير قبيل عيد الفطر.. و"داعش" يتبنى الهجوم

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤولون إن انفجار قنبلة في حافلة ركاب صغيرة في كابول، السبت، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في ثاني انفجار بالعاصمة الأفغانية خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية عشية عطلة عيد الفطر.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير الحافلة، فيما قال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول لرويترز: "قُتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون".

وأدى تفجير إلى قتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة داخل مسجد في كابول وسط سلسلة من الهجمات على المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

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