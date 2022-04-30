الجيش الروسي يقصف 17 منشأة عسكرية ويعلن مقتل 200 جندي أوكراني

المصدر: موسكو – رويترز

قال الجيش الروسي إنه قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة اليوم السبت، ودمر أيضا مركز قيادة ومستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في منشور على الإنترنت أن الضربات الجوية خلال اليوم أودت بحياة ما يزيد على 200 جندي أوكراني ودمرت 23 عربة مدرعة.

ولم يشر المنشور إلى هجوم على مطار أوديسا والذي قال الحاكم المحلي إنه أصيب بصاروخ روسي مما أدى إلى توقف المدرج عن العمل.

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