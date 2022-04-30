السعودية:تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم في مرصد حوطة وسدير وتمير ، وترقّب خلال اللحظات القادمة لقرار المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "سبق" الالكترونية أنه وفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غدٍ الأحد المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1443هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news