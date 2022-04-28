لبنان تتوقف عن إصدار جوازات سفر جديدة بسبب عدم توافرها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أزمة جديدة ألمّت باللبنانيين، تتمثّل بالتوقف عن إصدار جوازات سفر جديدة بسبب غياب التمويل، مما يعني ان لا جوازات من اليوم وصاعدا.

فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم في بيان، عن إيقاف العمل بمنصّة المواعيد للحصول على جوازات سفر جديدة، حفاظا على صدقية الأمن العام، مع بدء نفاذ الكمية المتوفرة من جوازات السفر، وذلك إلى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لإعادة إصدار الجوازات.

وقال الباحث اللبناني محمد شمس الدين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، هذا الواقع بأنه يدلّ على انهيار الدولة، كاشفاً أن عدد المواطنين اللبنانيين الذين هاجروا في العام 2021، بلغ 80 ألفاً، مؤكداً أن الأعداد تزايدت بكثرة خلال العام الحالي.

وعزا شمس الدين التهافت على جوازات السفر، الى عدة أسباب أبرزها رغبة المواطنين بالسفر بداعي الهجرة والبحث عن عمل أو لقضاء عطلات أو بهدف الحصول عليه على سبيل الاحتياط، وقبل رفع سعره، وهو ما حصل مؤخراً، حيث زادت رسوم الجواز من 500 ألف ليرة لبنانية إلى مليون و100 ألف ليرة لبنانية.

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