تطلق بلدية دبي مبادرة منصة «جواز سفر مواد البناء»، في مطلع عام 2027، بهدف الإسهام في خفض تكاليف الإنشاء من خلال إعادة استخدام مواد البناء المستخلصة من المباني المقرر هدمها في مشروعات جديدة، وتقليل الحاجة إلى استيراد مواد جديدة، إلى جانب الحد من مخلفات البناء والانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، أمس، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى ثلاث مواد رئيسة هي الحديد والأسمنت والألمنيوم، من خلال إنشاء جواز سفر رقمي لكل مادة، يوثق مكوناتها ومصدرها وخصائصها الفنية والبيئية، ومدى قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير.

وأضافت أن المنصة ستربط بيانات المواد بتقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، عبر دمج جواز السفر الرقمي لكل مادة مع العنصر المقابل لها في النموذج الرقمي للمبنى، بما يتيح تتبع كميات المواد ومواقع استخدامها وتحديث بياناتها طوال دورة حياة المبنى، بدءاً من التصميم والإنشاء، مروراً بالتشغيل والصيانة، وصولاً إلى الهدم وإعادة الاستخدام.

وأشارت إلى أن إتاحة بيانات المواد المستعملة وإمكانية الاستفادة منها مجدداً ستساعد المقاولين والاستشاريين والموردين على تحديد الموارد القابلة للاستعادة من المباني المقرر هدمها، وإعادة توظيفها في مشروعات جديدة، بما يقلل الاعتماد على المواد المستوردة، ويتيح الاستفادة من الموارد المتاحة محلياً، الأمر الذي قد ينعكس على خفض تكاليف الإنشاء.

وتدعم المبادرة كفاءة إدارة مواد البناء واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات موثقة، كما تسهم في إطالة العمر الافتراضي للموارد، وتقليل الهدر، وتحسين كفاءة استخدامها، بما يعزز استدامة قطاع البناء، ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري، ويحد من البصمة الكربونية للمباني.