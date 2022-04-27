غوتيريش يعلن وصوله إلى أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنّه وصل إلى أوكرانيا، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث سعى لإقناعه بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع.

وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "لقد وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو. سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع".

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